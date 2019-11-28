Albayrak’tan KYK borçlarıyla ilgili açıklama: Çalışma yapıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılının ilk iki çeyreğinde sürecin daha iyiye gideceğini belirterek “Merkez Bankası, kamu bankaları çok büyük kar açıklayacaklar” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Albayrak, Türkiye ekonomisinin küçüleceği eleştirilerine yönelik şunları söyledi: “Yüzde 3 veya 5 küçülecek, bunlar söylendi. Üçüncü çeyrekte, kayıplara rağmen yüzde birer pozitife dönüyoruz. Eksi 3’ten pozitife dönüyoruz. Dördüncü çeyrek için konuşuyorum. Türkiye hiçbir dönem böyle operasyonlarla süreçte ‘cari fazla‘ vermedi. Türkiye yüzde 5 küçüldü, bütün bu resimde ihracatta 130 milyar dolardan, 100 milyar dolara küçüldü buna rağmen ‘cari fazla’ vermedi, açık verdi. İhracat artıyor. Bir yıllık süreci doğru bir şekilde yaşamamız lazım, idrak edip ona göre hareket etmemiz lazım.”

Reklam

‘Elektrik ve doğalgaz yüzde 60 değil 19 arttı’

Maliye bakanı, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ilişkin eleştirilere ise şöyle cevap verdi: “Elektriğe ve doğalgaza yüzde 60 zam var diyorsunuz. İnsaf ya, İnsan Allah’tan korkar. Hem elektrikte hem doğalgazda 2019 Ocak ayında yüzde 10 indirim oldu. 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var. Toplam nette yüzde 19 artış var, rakamlar ortada.”

‘KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz’

Bakan Albayrak, konuşmasının sonunda öğrencilerin KYK borçlarına değinerek şunları kaydetti: “KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler mezunlarının gelir uzman yardımcısı olarak KPSS ile atanması için çalışma yapıyoruz.”