Albayrak’tan kontra: ‘Çarpıştığı’ Soylu’ya gülerek ‘omuz attı’

Yüksek Askeri Şura üyelerinin dünkü Anıtkabir ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘çarpıştığı’ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu kez Soylu’ya gülerek ‘omuz attı’.

TRT Haber’in yayınladığı görüntülerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘100 günlük eylem planı’nı açıkladığı toplantı için kabinenin diğer üyeleriyle bir araya gelen iki bakandan Albayrak, tokalaşmanın ardından gülerek Soylu’ya ‘omuz attı’.

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Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir ziyaretinde aralarındaki gerginlik daha önce kulislere yansıyan Soylu’nun makam aracına doğru giderken Albayrak’la ‘çarpışmasının’ ardından güldüğü görülmüştü.

Eyvah eyvah kriz büyük, damat çok sinirli! pic.twitter.com/HKP0OZauCz — Yeliz Koray (@yelizk41) August 2, 2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soylu’dan memnun olmadığı eylül ayında kulislere yansımıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Berat Albayrak’ın açığa vurmaktan çekinmediği tepkisinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım’ın da Soylu’dan rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.

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Soylu, seçimden önce katıldığı Habertürk yayınında Albayrak’ın ‘iyi bir arkadaşı’ olduğunu belirterek, “İkimiz de aynı deredeniz” demişti.