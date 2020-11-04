Albayrak’tan brifing: Döviz kuruna müdahale edilmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bakanlık binasında AKP’li milletvekillerine kapsamlı ekonomi sunumu yaptığı belirtildi. Albayrak’ın döviz kuruna müdahale edilmeyeceği mesajı verdiği belirtildi.

Fotoğraf: AA

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre basına kapalı düzenlenen brifing yaklaşık üç saat sürdü.

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Albayrak, salgın koşullarına rağmen bir çok ülkeye göre ekonomik göstergelerin iyi olduğunu belirtti.

Milletvekillerinin son dönemde Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybı hakkındaki sorularını yanıtlayan Albayrak, dünyada artan belirsizlik nedeniyle döviz kurlarının dalgalı seyrettiğini ifade etti.

Bu durumun Türkiye’ye özgü olmadığını ve tüm dünyada bu tür dalgalanmalar yaşandığını kaydeden Albayrak, bir süre sonra dengeye oturacağını belirtti.

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Buna göre, Albayrak döviz kurlarının ekonominin performansı için tek kriter olmadığını belirterek, ekonominin en önemli üç ayağını oluşturan, istihdam, üretim ve pandemi nedeniyle sıkıntı yaşanmasına karşın istihdamda da birçok Avrupa ülkesine göre daha iyi durumda olunduğunu anlattı.

Toplantıda bazı milletvekilleri, piyasanın canlanması için yaz aylarında düşük faizli kredi uygulamasının konut ve otomobil fiyatlarını yükselttiğine işaret etti. Özellikle ikinci el otomobildeki artışa dikkat çekildi.

Albayrak ise pandemi nedeniyle otomobil üretiminin düştüğünü, ancak şimdi üretimin artmaya başlamasıyla, sıkıntının azalacağı beklentisini dile getirdi.

Albayrak, yükselişin sürmesi halinde yeni bazı önlemlerin devreye sokulabileceğini de vurguladı.