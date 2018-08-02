Albayrak’tan ABD’ye diplomasi çağrısı: Süreç yapıcı çabalarla sonuçlansın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD’yle gerginlik hakkında, “Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimiz” dedi.

Washington, İzmir’de tutuklu olan pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını jet hızıyla oylayıp kabul etmişti.

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Yazılı açıklama yapan Albayrak şunları kaydetti: “ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak. Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır. Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimiz.”

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından başlayan tedirginlikle gece 5 lira seviyesini geçen dolar kuru gün içinde de yükselişini sürdürüyor.

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En düşük 4.9620 liraya inen dolar, en yüksek 5.0933 lirayla yeni rekor seviyesini gördükten sonra öğle saatleri itibariyle itibarıyla 5.05-5.09 lira arasına oturdu.

En düşük 5.7873 ve en yüksek 5. 9256 lirayı gören avro 5.88-5.92 arasında inip çıktı.

Borsa İstanbul ise yüzde 3’lük kayıp yaşadı.