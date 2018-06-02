‘Albayrak’la kriz’ sorulan Soylu: İyi arkadaşım, ikimiz de aynı deredeniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aralarındaki ‘kriz’in bir süre önce basına yansıdığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın ‘iyi bir arkadaşı’ olduğunu belirterek, “İkimiz de aynı deredeniz” dedi.

Soylu, şubat ayının sonunda pazar günü memleketi Trabzon’da AKP’li gençlerden helallik isteyip göreve veda gibi açıklamalar yapmıştı: “Beni ‘Soylu eğri odun taşımaz’ diye hatırlayın… Gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz… Bunları size son kez söylüyorum… Geri çekilmek de bir erdemdir… Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim… Hakkınızı helal edin… Oğlumu ve kızımı özledim, Allah inşallah çok yakın zaman içerisinde onlarla beraber olmak nasip eder…”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soylu’dan memnun olmadığı eylül ayında kulislere yansımıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Berat Albayrak’ın açığa vurmaktan çekinmediği tepkisinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım’ın da Soylu’dan rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.

Süreçte son olarak Erdoğan, Soylu’nun istifasının söz konusu olmadığını söylemişti.

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Habertürk’te yayınlanan ‘Akılda Kalan’ programına katılan Soylu’ya Albayrak’la aralarında bir problem olduğu iddiaları soruldu.

Albayrak’ın iyi arkadaşı olduğunu söyleyen Soylu, Türkiye’nin enerji alanında planlayan ve yöneten hale geldiğine işaret ederek, Albayrak’ın bu konudaki başarısına dikkati çekti.

Soylu şöyle konuştu: “Tezviratlar hep olur, hep yapılacaktır. Hep de gerçekleşir, bizden önceki hükümetlerde de… ‘Bir zokayı yutturabilir miyiz’ diye bakarlar. Bakılacaktır da. Yani bizim de o zokayı yutmamamız lazım. Bu kadar işlerle uğraşan adamlar, bir de bunlarla meşgul olursa yanlış olur. Bir de Berat Bey ile ortak özelliğimiz, ikimiz de Trabzonluyuz. Aynı deredeniz yani.”