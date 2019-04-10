Albayrak’ın ‘yapısal reformları’: Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘ekonomide yapısal reformları’nı açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Albayrak, ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ başlıklı toplantıda şu açıklamaları yaptı:

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-Bankacılık sektöründe sermaye yapısının güçlendirilmesi kapsamında, kamu bankalarının kamu bankalarına toplam 28 milyar lira Devlet İç Borçlanma Senedi verilecek.

-Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak. Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmanın ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.

-Ulusal veri merkezi kurulacak.

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-Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.

-Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek.

-Bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek. Bu fonlar enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu.

-100 milyon ve üstü riski olan şirketler bundan sonra bağımsız denetim şirketleri tarafından yapılan bir mali denetim raporu sunmak zorunda kalacak yoksa ek kredi alamayacak.

Kıdem tazminatı ve BES

-Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Emekliler de ‘zorunlu BES’ kapsamında girecek. Vatandaşların kazançlarına göre belirlenecek zorunlu bir BES sistemini yeniden ele alınacak.

-Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak.

-2020’den itibaren her yıl OKS artı gönüllü BES’te en az 100 milyar TL fon biriktirilmesi öngörülüyor.

-Beş yıl içinde milli gelirin yüzde 10’unu aşan bir toplam fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor.

-Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun hayata geçirilmesi, Milli Reasürans Şirketi’nin faaliyete başlaması hedefleniyor.

-İhracat ve üretim odaklı kredi arzı kapsamında kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvikini sağlayacak bir yapının FİKKO bünyesinde kurulması planlanıyor.

Gıda alanında adımlar

-Reformların en önemli adımları gıda alanında olacak.

-Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda olduğu için yapısal reformların da en önemli ayağınının gıda konusunda hazırladığını belirtti.

-Buna göre, sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.

-Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak.

-Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reform tarımda milli birlik projesi olacak.

-Bölge ve ürün bazında makro arz, talep ve ticari planlama sürecinin altyapıları tesis edilecek.

-Kurumsal altyapılar tesis edilecek, kooperatifçiliğe odaklanılacak.

-Gıda ürünlerinin ulusal markalaşmaları sağlanacak.

-Sahada operasyonel yetkinliğimizin merkezde olduğu güçlü yapısal altyapılarla sağlayacağız.

-Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla tarım kredi kooperatifi ile sera a.ş. kurulacak.

-Sera a.ş. ile 2019’da 2 bin hektar, orta vadede 5 bin hektara ulaşılacak.

-Hal Yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içindeki paylarının artırılması ile daha rekabetçi ortam sağlayacağız.



-Üretimde rekabeti toptan, perakende ve lojistik denetimi sağlayacak regülasyon çerçevesinde devreye alacağız.

Vergiler ve bütçe

-Yeni vergi sisteminde istisna ve muafiyetler azaltılacak. Kurumlar Vergisi kademeli olarak düşürülecek.

-Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak.

-Gelirleri artırmak için yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlanacak, enflasyon etkisi minimum olacak bazı adımlar atılacak.

Yargı reformu

-Güven veren ve ulaşılabilir bir yargı sistemi getirilecek.