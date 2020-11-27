Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki görevi son buldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığından istifa eden Berat Albayrak’ın Türkiye Varlık Fonu’ndaki görevinin sona erdiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Albayrak, 9 Kasım’da Instagram üzerinden istifa etmiş, istifası bir gün sonra kabul edilmişti. Albayrak’ın yerine Naci Ağbal atanmıştı.

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Albayrak, TVF’de başkan vekili olarak görev yapıyordu. Albayrak’ın yanı sıra Arda Ermut’un da yönetim kurulu üyeliği son buldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

‘Görevden affını istedi’

İletişim Başkanlığı, görev değişikliğini, istifanın kabulünde olduğu gibi ‘görevden af’ ifadesiyle şöyle duyurdu: “Görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut’un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu Cumhurbaşkanı tarafından atandı.”