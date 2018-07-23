Albayrak’ın toplantısına katılan ekonomi yazarı: Çok uzun ve detaylı notlar aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomistler, bankacılar ve akademisyenlerle bir araya gelerek gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı yaptıklarını belirtti.

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Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılarla yol haritasını ortaya çıkaracaklarını aktardı.

Dolmabahçe’dek ofiste yapılan 2.5 saatlik toplantının çıkışında açıklama yapan öğretim görevlisi ve köşe yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin şunları söyledi: “Dünya ekonomisinde ve aynı zamanda Türkiye ekonomisinde, şu anda yaşanmakta olan süreçlere yönelik olarak genel anlamda tespitler yapılıyor. Bugün gelen akademisyenler dünya ekonomisindeki öncelikli başlıkların ne olduğu, bunların küresel sistemde, Türkiye de dahil olmak üzere öncü ülkeler üzerinde nasıl etkileri olabileceği, bu çerçevede de Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadede küresel gelişmelere yönelik olarak bunları Türkiye için fırsata dönüştürmek adına neler yapılabileceği konusunda önemli tespitler yapıldı.”

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Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Şeref Oğuz şöyle konuştu: “İçeride uyumun önemi konuşuldu. Ekonominin çeşitli aktörlerinin görüşleri alındı. Herkes eldivensiz bir şekilde düşündüğünü, ekonomide, kısa vadede ve orta vadede neler yapılması gerektiğini anlattı. Bu konuyla ilgili olarak bakan çok uzun ve detaylı notlar aldı. Hatta bir görüş de oluşmaya başladı. Özellikle Türkiye’nin dönüşüm sürecinde taşıdığı fırsatlar ve aynı zamanda tehditler, bir bakıma herkes tarafından dile getirildi.”

Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise şunları aktardı: “Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili önümüzdeki döneme ait görüşleri paylaştık. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Türkiye ekonomisine, farklı görüşler, farklı açılardan bakışlar… Bundan sonra Türkiye ekonomisine yönelik neler yapmalı, neler planlanıyor, son birkaç gündür basında da çıkan, sayın bakanın da vurguladığı noktalar, tekrar vurgulandı. Sorunların çözümü konusunda neler yapılması planlanıyor… Görüşlerin paylaşıldığı bir toplantı oldu.”