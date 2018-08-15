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Yaramazlara biraz batar!

Albayrak’ın telekonferansı: Bin yatırımcı bekleniyordu, kayıtlar 3 bini aştı

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın perşembe günü yapacağı telekonferansa 3 binden fazla yatırımcının kayıt yaptırdığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre, Citibank, Deutsche Bank, DOME ve HSBC’nin düzenleyeceği belirtilen telekonferansa ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinden yaklaşık bin yatırımcının katılması bekleniyordu.

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AA’nın haberine göreyse yoğun ilgi gören telekonferansa şimdiye kadar 3 binin üzerinde kayıt alındı. Toplantıya kadar bu sayının artabileceği belirtiliyor.

16.00’da başlayacak toplantıda Albayrak yabancı yatırımcılara Türkiye’nin yeni ekonomik modelini anlatacak ve soruları yanıtlayacak.

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