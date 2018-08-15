Albayrak’ın telekonferansı: Bin yatırımcı bekleniyordu, kayıtlar 3 bini aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın perşembe günü yapacağı telekonferansa 3 binden fazla yatırımcının kayıt yaptırdığı belirtildi.

Reuters’ın haberine göre, Citibank, Deutsche Bank, DOME ve HSBC’nin düzenleyeceği belirtilen telekonferansa ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinden yaklaşık bin yatırımcının katılması bekleniyordu.

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AA’nın haberine göreyse yoğun ilgi gören telekonferansa şimdiye kadar 3 binin üzerinde kayıt alındı. Toplantıya kadar bu sayının artabileceği belirtiliyor.

16.00’da başlayacak toplantıda Albayrak yabancı yatırımcılara Türkiye’nin yeni ekonomik modelini anlatacak ve soruları yanıtlayacak.