Albayrak’ın önceliği: Vergi yükü dengeli olacak, orta vadeli plan ilan edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vergi yükünü daha dengeli bir yapıya kavuşturacağız. Mücadele planı, orta vadeli planla ilan edilecek” dedi.

Albayrak’ın yeni görebinde yer aldığı kabine bugün ilk kez toplandı.

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Bakan, yazılı bir açıklama yaptı: “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk kabine toplantımızda, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduk. Vergi yükünü daha dengeli bir yapıya kavuşturacağız. Mücadele planı, orta vadeli plan ile ilan edilecek.”