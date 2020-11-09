Hazine ve Maliye bakanlığından istifa eden Berat Albayrak’ın, istifasını duyurduğu Instagram hesabına ulaşılamıyor.
Albayrak, dün akşam saat 19:04’te resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı ise bugün Twitter’dan saat 21:54’teki paylaşımla ‘görevden af talebinin kabul edildiğini’ belirtmişti.
İstifanın kabul edilmesinin ardından, Albayrak’ın Instagram hesabına girenler, ‘Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor’ yazısıyla karşılaştı.
Paylaşımın hemen ardından Albayrak’ın Twitter hesabının kapatıldığı görülmüştü.