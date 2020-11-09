Diken

Yaramazlara biraz batar!

Albayrak’ın istifasını duyurduğu Instagram hesabına ulaşılamıyor

Hazine ve Maliye bakanlığından istifa eden Berat Albayrak’ın, istifasını duyurduğu Instagram hesabına ulaşılamıyor.

Fotoğraf: AA

Albayrak, dün akşam saat 19:04’te resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı ise bugün Twitter’dan saat 21:54’teki paylaşımla ‘görevden af talebinin kabul edildiğini’ belirtmişti.

Reklam

İstifanın kabul edilmesinin ardından, Albayrak’ın Instagram hesabına girenler, ‘Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor’ yazısıyla karşılaştı.

Paylaşımın hemen ardından Albayrak’ın Twitter hesabının kapatıldığı görülmüştü.

AKP’li yetkili: Bu şekilde istifa etmek hem Erdoğan’a hem de partiye ciddi zarar verdi

Albayrak’ın istifası 27 saat sonra kabul edildi

AKP ‘Albayrak’ın istifası’nda sözü Erdoğan’a bıraktı

Kılıçdaroğlu: Bu bir devlet krizi

AKP ‘Albayrak’ın istifası’nda sözü Erdoğan’a bıraktı

Babacan: İstifa değil iflas

Reuters: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir

Bloomberg: Erdoğan, istifa açıklaması sonrası Canikli’yle görüştü

İki bakandan ‘Yola devam’ açıklaması

NYT: Albayrak’ın istifası Erdoğan’ın ‘Biden hazırlığı’ olabilir

Ağbal’dan ilk mesaj: Beklentiler gözden geçirilip kararlar alınacak

Albayrak Instagram’dan istifasını sundu, cumhurbaşkanlığından çıt çıkmadı

AKP’li yetkili: Ağbal akıllı davranacak

Davutoğlu’ndan Albayrak çıkışı: Düzeni aşiret anlayışına çeviren sistem değişmeli

‘Albayrak’ın istifası’nda Arınç’a işaret edildi: Erdoğan’ı uyarmış

İktidar yanlısı ve ‘ana akım’ medya Albayrak haberini veremedi!

CHP sözcüsü: Aile kavgası ekonomiyi batırıyor

Albayrak’ın Instagram hesabından istifa paylaşımı

SON HABERLER

Babacan: İstifa değil iflas

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Berat Albayrak’ın dün akşam paylaştığı açıklama için, “İstifa değil, iflas açıklanmıştır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...