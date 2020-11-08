‘Albayrak’ın istifası’nda Arınç’a işaret edildi: Erdoğan’ı uyarmış

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP’den onlarca milletvekilinin DEVA Partisi’ne geçme tehlikesi belirince Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığını öne sürdü.
Albayrak’ın resmi Instagram hesabındaki paylaşımda, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, hükümetten resmi açıklama gelmemişti.
Twitter’dan iddiasını dile getiren HDP’li vekil, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü aktardı.
Gergerlioğu, Arınç’ın Albayrak’ın devam etmesi durumunda AKP’li 30-40 vekilin Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi’ne geçeceğini söylediğini belirtti.
İddiaya göre, Arınç’ın bu sözleri üzerine Albayrak görevden alındı.
Arınç, önceki gün Konya merkezli Kanal 42’de yayına katılarak şunları söylemişti: “Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta sayın bakanımız (Albayrak’ı kastediyor), ‘Yok canım ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik’ dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna… Ne psikolojik… Hepimiz elimizde tutuyormuş gibi görüyoruz bu ekonomik sıkıntıyı. Önemli olan sıkıntının varlığını inkâr etmek değil, kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardır. ‘Sıkıntı küçük müdür, büyük müdür’ derseniz, elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar atlatılabilir.”