Albayrak’ın istifası 27 saat sonra kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Albayrak’ın resmi Instagram hesabından dün akşam saat 19:20 sıralarında paylaşılan açıklamada, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, hükümetten bu akşama kadar resmi açıklama gelmemişti.

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İletişim Başkanlığı, Albayrak’ın istifasına ilişkin bu akşam Twitter’dan saat 21:54’te şu açıklamayı yayınladı: