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Yaramazlara biraz batar!

Albayrak’ın istifası 27 saat sonra kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Albayrak’ın resmi Instagram hesabından dün akşam saat 19:20 sıralarında paylaşılan açıklamada, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, hükümetten bu akşama kadar resmi açıklama gelmemişti.

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İletişim Başkanlığı, Albayrak’ın istifasına ilişkin bu akşam Twitter’dan saat 21:54’te şu açıklamayı yayınladı:

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