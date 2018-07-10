Gazeteci dayanışmasına da tahammül yok: Albayrak, TGS ve RSF tweet’lerini engelletti

‘Panama Papers’ sızıntılarında adı geçen ve sızıntıları haberleştiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Pelin Ünker’e dava açan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, dava öncesi Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Twitter hesaplarından yapılan dayanışma çağrısı için mahkemeden erişim engelleme kararı çıkarttı.

Dünyadan pek çok siyasetçi ve zenginin vergi cennetlerindeki off-shore hesaplarına ait bilgiler, ‘Paradise Papers’ sızıntısıyla haberleştirilmişti. Belgelerde, Türkiye’den isimler de yer almıştı. Buna göre Albayrak kardeşlerin yanısıra Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu da ‘offshore’ şirket sahibiydi.

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Dün açıklanan yeni kabinede Maliye ve Hazine bakanı olarak atanan Berat Albayrak, ‘Panama Papers’ sızıntısını Türkiye’de haberleştiren Cumhuriyet gazetesi ve muhabiri Pelin Ünker’e dava açmıştı.

Davanın ilk duruşması 21 Haziran’da görülmüştü.

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Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), duruşma öncesinde yaptıkları dayanışma çağrısına Albayrak’ın mahkemeden erişim engelleme kararı çıkarttığını duyurdu.

Bugün kuruluş günü olduğunu hatırlatan TGS’nin hesabından şöyle yazıldı: “Berat Albayrak bu tweet’imiz için mahkemeden erişim engelleme kararı çıkartmış. Sayın Bakan, yeni göreviniz hayırlı olsun. Doğum günümüzü bu şekilde kutlamanızı pek hoş bulduk. Sesimizi kısamayacaksınız. Mahkemede görüşmek üzere.”

TGS, duruşma öncesinde Twitter’dan şu çağrıyı yapmıştı: “Çalık ve Albayrak’ların üyemiz @PelinUnker’e Cumhuriyet’teki haberleri nedeniyle açtığı dava başlıyor. ‘Gazetecilik yargılanamaz’ demek için Çağlayan’a! 21 Haziran Perşembe 11.00 Çağlayan Adliyesi #GazetecilikSuçDeğildir #ParadisePapers”

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkçe hesabından da Albayrak’ın erişim engelleme kararı aldırmasına dair bir paylaşım geldi. Mahkemenin kararını paylaşan RSF, kendilerinin 21 Haziran’daki duruşma öncesinde yaptığı çağrının da Albayrak tarafından engellettirildiğini duyurdu.

İstanbul 3’üncü Sulh ve Ceza Hakimliği, en geç yedi gün içerisinde kararın TGS, RSF ve gazeteci Pelin Ünker’e tebliğ edilmesini ve davayı konu alan Twitter paylaşımlarının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme kararını Diken’e değerlendiren TGS Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, karara itiraz edeceklerini ve gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne kadar gideceklerini söyledi.