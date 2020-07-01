Albayrak, yükselişe geçen sanayi endeksini yorumladı: Bugün dünden daha pozitif

‘Corona’ salgını sırasında 11 yılın en düşük seviyesine inen imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) haziran ayında ekonominin tekrar açılmasıyla birlikte 53.9’a yükselerek sektörün tekrar büyümeye geçtiğine işaret etti.

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, endeks değerini Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle değerlendirdi: “PMI’daki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir.”

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İmalat sektöründe üretim, yeni siparişler ve istihdam büyüme kaydederken, girdi maliyetleri ve fabrika çıkış fiyatları da güçlü artış gösterdi.

‘Corona’yla çakıldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen endeks, ‘corona’nın salgın hale geldiği mart ayıyla birlikte daralmaya işaret eden 50’nin altı değerler almaya başladı.

Nisan ayında 33.4’e kadar inerek 11 yılın en düşük seviyesini gören imalat PMI mayısta 40.9’a yükselmişti.

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İmalat sektöründe üretim salgını sınırlamak için alınan önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte keskin artış kaydetti. Böylece mart ayında başlayan üç aylık daralma da durmuş oldu.

Üretim alt endeksi mayıs ayındaki 32.4 seviyesinden 55.5’e yükseldi. Yeni siparişler alt endeksi haziranda 31.4’ten 53.1’e çıktı.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi haziranda 29.8’den 50.5’e çıktı.

Ankete katılan bazı şirketler ihracat siparişleri normale dönse de, bazı ihraç pazarlarında salgın kısıtlamalarının devam ettiğini ve müşterilerin faaliyet gösteremediğini belirtti.

İmalatçıların girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları da Türk Lirası’ndaki zayıf seyir nedeniyle güçlü artış kaydetti. Girdi fiyatlarındaki artış mayıs ayına göre sınırlı güç kaybetti, fabrika çıkış fiyatlarındaki artış ise üç ayın zirvesine çıktı. Hem girdi hem çıktı fiyatlarındaki artış tarihsel ortalamanın üzerinde seyretti.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker değerlendirmesinde, şöyle dedi: “Türkiye imalat sanayindeki toparlanma Haziran’da ivme kazandı, anket birçok alanda tekrar büyümeye geçildiğini gösterdi. Ancak Covid-19 nedeniyle yaşanan daralma o kadar şiddetliydi ki, salgın sırasındaki üretim kaybının telafisi için önümüzdeki aylarda bundan fazlası gerekecek. Büyümenin ivme kazanacağını umuyoruz.”

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.