Albayrak: Yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 12’nin altı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 12 ve altında gerçekleşmesini hedeflediklerini açıkladı.
Albayrak, liranın dolara olan bağımlılığının göstergesi olan ‘dolarizasyon’da iyileştirme için önemli adımlar atacaklarını söyledi ve kredilerdeki büyümenin sektörel kırılımlara göre büyümeyi sağlayacak alanlara yönlendirileceğini belirtti.
Berat Albayrak’ın A Haber’de canlı yayımlanan açıklamalarından öne çıkan bazı bölümler şöyle:
- Enflasyonda yılı YEP’te (Yeni Ekonomi Programı) açıkladığımız yüzde 12’de hatta belki biraz altında tamamlayacağız.
- İstanbul Finans Merkezi’nde 2020 yılı içinde inşaat tamamlanmadan önce yasal altyapıyı tamamlayacağız.
- Dolarizasyon konusunda güçlü şekilde TL lehine olumlu etkileyecek adımları önümüzdeki dönemde göreceğiz.
- Önümüzdeki dönem atacağımız adımlarla dolarizasyondaki iyileşme devam edecek.
- Gümrük Birliği modernizasyonu müzakereleri için 2020 yılında çok daha somutlaştırmayı hedefliyoruz ancak her senaryoya hazır olmamız lazım.
- 2019 bütçesinde etkin Hazine yönetiminin de etkisiyle faiz harcamalarının altında yılı tamamlayacağız.
- 2020, hele 2020 ilk çeyrek için daha etkin hazırlığımız var, çok senaryolu çalışıyoruz; (Türkiye’yi) güzel bir ilk çeyrek borçlanması bekliyor.
- 2020 ilk çeyreği geride bıraktıktan sonra Hazine’nin uygulamaya çalıştığı stratejilerde önemli bir yere geleceğiz.
- Kredi büyümesinin sektörel kırılımlar açısından kaliteli büyümeyi sağlayacak daha kaliteli alanlara, doğru şekilde kanalize edilmesi gerekli.
- Finansal mimariden bahsediyorsak yüzde 90’ı bankacılık olan bir resimden bahsedemeyiz; son bir yılda adımlar atmaya başladık, sermaye piyasaları ile ilgili mimarinin dönüşümü ile ilgili ilk paketlerinden birini yakın dönemde göreceğiz.
- Vergi mimarisinde geniş bir çalışmamız var; sadece vergi azalış artış anlamında değil, daha adaletli bir yapı için çalışıyoruz; ilk paketi en kısa sürede tamamlayıp hayata geçirmek için adımları atacağız.
- Gerek kurumlar vergisi, gerek daha kolay iş yapma, gerekse borsaya gelecek şirketler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, ilk paketi önümüzdeki günlerde kısa zamanda göreceğiz.