Albayrak: Yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 12’nin altı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 12 ve altında gerçekleşmesini hedeflediklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak, liranın dolara olan bağımlılığının göstergesi olan ‘dolarizasyon’da iyileştirme için önemli adımlar atacaklarını söyledi ve kredilerdeki büyümenin sektörel kırılımlara göre büyümeyi sağlayacak alanlara yönlendirileceğini belirtti.

Reklam

Berat Albayrak’ın A Haber’de canlı yayımlanan açıklamalarından öne çıkan bazı bölümler şöyle: