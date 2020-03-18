Albayrak: Yeni paketler devreye girebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan 100 milyar liralık ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın yanında ‘piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatılacağını’ söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dört saat süren Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’ndan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ çıkmıştı. Erdoğan, ‘corona’ salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak seti hazırlandığını söyleyip devreye sokulacak tedbirleri sıralamıştı.
Albayrak şunları söyledi: “Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız.”