Albayrak Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı: Pozitif büyüme öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı açıklıyor.

Fotoğraf: AA

Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı’nın bu yılki ana temalarını ‘Yeni Dengelenme’, ‘Yeni Normal’ ve ‘Yeni Ekonomi’ olarak belirledik” diye konuştu.

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Bakan Albayrak, “Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0.3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi.

Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyüme bir miktar dördüncü çeyrekte ivme kaybedecek olsa da yılın tamamında pozitif bekliyoruz.

Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracat, katma değerli üretim ve istihdama yoğunlaşacağız.

Büyümede alternatif senaryoları da göz önüne alıyoruz, kötümser senaryoya göre 2020 toplamında yüzde 1.5 daralma, 2021’de yüzde 3.7 büyüme gerçekleşebileceğini değerlendiriyoruz.

YEP’te işsizlik oranı 2020’de yüzde 13.8, 2021’de yüzde 12.9 tahmin edildi

YEP’te işsizlik 2022 için yüzde 11.8, 2023 için yüzde 10.9 tahmin edildi.

Salgın döneminde aldığımız tedbirlerin neticesi olarak temmuzda hızlı bir ekonomik normalleşme sürecine girdik, gelişen ülkelerden pozitif ayrıştık.

Toparlanma tüm sektörlere yayılmadı, turizm, ulaşım ve hizmetlerde toparlanma istediğimiz seviyede değil.

Hizmet sektörünü canlandırmak bizim için hayati önemde.

Yeni dengelenme iç ve dış dengelerin yeniden sağlanması, enflasyonun kalıcı olarak tek haneye inmesi ve cari açığın kapatılması anlamına geliyor.

Normalleşme adımları önümüzdeki gün ve haftalarda devam edecek, finansal istikrar ve makro hedeflere katkı sağlayacak.

Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı reformlara öncelik vereceğiz.

Enflasyon alanında sözleşmeli tarım ve girdi finansmanı ile gıda fiyatlarında istikrar sağlanacak.

Kur geçişkenliğini azaltacak tedbirler kapsamında yerlileştirme programları, TL bazlı alım garantili kontratlar artırılarak devam edecek.

Altın talebi ve turizm gelir kaybı olmasaydı bu yılı cari fazla vererek bitirecektik.

Yenilenecek doğalgaz kontratları ve Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin etkisiyle oluşacak uygun enerji ithalat fiyatları cari dengeye katkı sağlayacak.

YEP döneminde kamu yatırımlarını sağlık, demiryolu yatırımı, sulama projeleri, eğitim alanına yoğunlaştıracağız.

Albayrak’ın tahminleri