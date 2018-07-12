Albayrak ‘yeni dönem’i anlattı: Temel öncelik enflasyonun düşürülmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde temel önceliklerinin enflasyonun düşürülmesi olacağını söyledi.

AA’dan Zeynep Akyıl’a konuşan Albayrak, enflasyonu düşürme konusunda kurumlar, özel sektör, yatırımcı ve paydaşlarla eşgüdüm içinde çalışacaklarını ifade etti.

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“Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız” diyen bakan, enflasyonla mücadelede tüm yükün para politikası üzerinde olmayacağını dile getirdi.

Albayrak, “Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek” diye konuştu.

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Merkez’e iş düştü

Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu hatırlatan Albayrak, bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını aktardı.

Bakan, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez” derken, bankanın hiç olmadığı kadar etkin olacağını vurguladı.

‘Kararlı para politikası’

Albayrak, ekonominin bu yılın başından itibaren istikrarlı ve sürdürülebilir bir zemine oturma yolunda ilerlediğini savunarak şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde makro politikaların, enflasyon ve cari dengede iyileşmeye yönelik olarak ‘ekonomide dengelenme’ önceliğiyle kurgulanacağının altını önemle çizmek isterim. Yeni dönemde Merkez Bankası’nın hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız. Hükümet olarak biz de bu politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek yapısal engelleri mümkün olduğunca ortadan kaldırarak ve politika eşgüdümünü kuvvetlendirerek para politikasını destekleyeceğiz.”

Bakan, finans sektörünün son derece şeffaf bir çerçevede uluslararası kural ve pratiklerle uyumlu faaliyet gösterdiğini, BDDK ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından yine uluslararası kurallara uygun bir şekilde denetlendiğini dile getirdi.

Albayrak bazı firmaların borçlarını yeniden yapılandırma sürecini de şöyle yorumladı: “Bazı bilinen firmaların yeniden yapılandırma işlemleri bankacılık sektörünün doğası gereği kredi vadelerinin nakit akışlarına uygun şekilde vade uzatımı işlemlerini kapsamaktadır ve genele yaygın bir durum değildir. Finansal istikrar açısından kurumlarımız gerekli çalışmaları yapmaktadır.”

Bakan yabancı yatırımcıdan da umutlu: “Yeni sistem ve etkin koordinasyon amaçlı yeniden yapılandırılan ekonomi yönetimi ile ekonomi politikalarımızı kararlılıkla ve tutarlı bir şekilde uygulayarak makroekonomik hedeflere ulaşılacaktır. Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz.”