Albayrak yatırımcılarla telekonferansta: Yapısal reformlar önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yatırımcılarla yaptığı telekonferansta, “Mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz” dedi.

Albayrak, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinden 6 bini aşkın yatırımcının katıldığı telekonferansta Türkiye’nin yeni ekonomik modelini anlattıktan sonra yatırımcıların sorularını yanıtlayacak.

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Albayrak’ın yabancı yatırımcılara şu mesajları verdiği bildirildi:

“Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacağız. Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz.

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ABD yaptırımları sorunu ile birçok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli.

Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız. Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Bankacılık sektörüne destekten tereddüt etmeyiz. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir.

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası’nın ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz.

Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor. Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız.

Türkiye, serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil. Bir IMF planı yok. Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık.

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz.

Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil. Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor.

Halkbank’a bir ceza beklemiyoruz. Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak.”

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