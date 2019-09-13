Albayrak: Yatırımcılar, takibe düşen kredileri satın almak için fon kuruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik önemli bir adımı açıklayacaklarını, bunun uzun vadeli büyümeye öncülük edeceğini, kısa vadeli sermaye akışlarına olan bağımlılığı azaltacağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Euronews Türkçe’ye yazdığı makalede Albayrak, bankacılık sektöründe yıllık bazda yaklaşık yüzde 15 daralan kredi hacminin ciddi bir endişe olmaya devam ettiğini belirterek, uygun işletmelere kesintisiz bir kredi akışının devam etmesini sağlamak istediklerini söyledi.

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Albayrak, şöyle dedi: “Finansal yeniden yapılandırmalarla ilgili yeni kanun bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. Buna ek olarak, bankaların özellikle enerji ve inşaat sektöründe takibe düşen krediler ile ilgili çalışmalarını yakından izliyoruz. Bir çok yerli ve yabancı yatırımcının bu kredileri satın almak için fonlar kurma konusunda gösterdiği ilgiye de ayrıca dikkat çekmek gerekir. Yatırım ortamına desteğimizi artırmak için gerekli yeni kurallar ve düzenlemeleri hayata geçirme konusunda da istekliyiz.”

Albayrak ayrıca, ulusal bir kredi derecelendirme kuruluşunun da bilgi ortamını daha da iyileştireceğini belirterek, sermaye piyasalarını derinleştireceğini ifade etti.

‘Kurumlar vergisini düşürmek için çalışıyoruz’

Berat Albayrak yazısında, ‘vergi yönetimini güçlendirmek, vergi tabanını genişletmek, yatırım ve istihdamı artırmak amacıyla kurumlar vergisini düşürmek için vergi kanununda kapsamlı bir dönüşüme başlamak üzere olduklarını’ bildirdi.

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Albayrak, cari dengeyi desteklemek ve doğrudan yabancı yatırım çekmek için, Türkiye Varlık Fonu’nun diğer kamu kurumları ile birlikte ilaç, petrokimya, enerji ve teknoloji sektörlerinde stratejik ortaklıklara yönelik aktif olarak görüşmeler yürüttüklerini de kaydetti.

Reuters: Japon kredi derecelendirme kuruluşu satın alınarak ‘yerli’ yapılacak

Reuters’in konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan ‘yerli’ kredi derecelendirme kuruluşu oluşumu için Türkiye’de faaliyet gösteren Japon kredi derecelendirme kuruluşu ‘JCR Eurasia Rating’in en az yüzde 80 hissesinin satın alınması için görüşmeler yürütülüyor.