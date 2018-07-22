Albayrak yabancı yatırımcıya seslendi: Türkiye bir daha bu kadar cazip olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Piyasa ile kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız” dedi.

Albayrak, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’yla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Ekonomide yeni döneme dair ipuçları veren Albayrak, Merkez Bankası’na ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye bakanı şöyle konuştu: ”Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek ayakları yere basan program hazırlanacak. Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak. Eylül’e kadar gerçekçi güçlü bir program hazırlayacağız.”

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Albayrak Merkez Bankası’yla ilgili, “Türkiye’nin en kaliteli insan kaynağına sahip kurumlarının başında Merkez Bankası geliyor. İktisadi hayatı doğru görüyor, kurguluyor, tüm bu çerçevede buna göre analizlerini yapacak. Adımlarını atacak. Tüm süreçlerde hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası temel hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.