Diken

Yaramazlara biraz batar!

Albayrak ve ailesine hakaret eden kişiye dava

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine hakaret içerikli paylaşımı gerekçesiyle tutuklanan kişiye altı yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dördüncü çocuğu olan Hamza Salih’in dünyaya geldiğini duyurmuştu. Bazı kişiler ise bakan ve eşine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapmıştı. İstanbul başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlardan Mehmet Fatih K. tutuklanmıştı.

Reklam

İHA’nın haberine göre savcılık sanık hakkında iki iddianame hazırladı. Mehmet Fatih K.’ya Albayrak ailesine yönelik paylaşımları nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan bir yıldan iki yıla kadar hapis istendi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımları nedeniyle de ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yılda dört yıla kadar hapsi talep edildi.

‘Gündem dolayısıyla…’

İddianameye göre Mehmet Fatih K., ifadesinde Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul ederek şunları söyledi: “Bu hesabı sadece ben kullanmaktayım. Şifremi benden başka bilen kimse yoktur. İçinde bulunduğumuz dönemde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) çalışmaktaydım. Arada sırada Twitter’a girdiğimde gündemi takip ediyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dair şahsi bir problemim yoktur. Gündem dolayısıyla bazen bu tip paylaşımlarda bulunabilirim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik yapmış olduğum paylaşım, memleketimde kullanılan yöresel bir sözdür. Bütün paylaşımlarımdan pişmanım.”

Reklam

İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Albayrak ve ailesine hakaret eden 11 kişi gözaltında

Demirtaş ve Kaftancıoğlu’ndan Albayrak’a destek mesajları

Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak’ı arayarak üzüntüsünü paylaştı

Albayrak ailesine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

SON HABERLER

Graffiti sanatçısı Reach Geblo ilk kişisel sergisiyle Labirent Sanat’ta

1994 İstanbul doğumlu olan heykeltıraş ve graffiti sanatçısı, kamusal alana atıfta bulunmak yerine, yeni malzemeleri araştırarak heykel ve sokak sanatı disiplinini birleştirmeyi amaçlıyor. Sokak kültürü, insan hakları, kimlik ve mekan meselelerine sorguluyor. Sanatçı dahil olunamayan ve dışarıda bırakılan toplulukların yaşam alanlarını değerlendirerek geçmiş ve günümüzde devam eden değişim, dönüşüm üzerine odaklanıyor. “Bu değişim mekan / sokak üzerinden bireye ve topluma yansır” diyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...