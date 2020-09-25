Albayrak ve ailesine hakaret eden kişiye dava

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine hakaret içerikli paylaşımı gerekçesiyle tutuklanan kişiye altı yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dördüncü çocuğu olan Hamza Salih’in dünyaya geldiğini duyurmuştu. Bazı kişiler ise bakan ve eşine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapmıştı. İstanbul başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlardan Mehmet Fatih K. tutuklanmıştı.

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İHA’nın haberine göre savcılık sanık hakkında iki iddianame hazırladı. Mehmet Fatih K.’ya Albayrak ailesine yönelik paylaşımları nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan bir yıldan iki yıla kadar hapis istendi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımları nedeniyle de ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yılda dört yıla kadar hapsi talep edildi.

‘Gündem dolayısıyla…’

İddianameye göre Mehmet Fatih K., ifadesinde Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul ederek şunları söyledi: “Bu hesabı sadece ben kullanmaktayım. Şifremi benden başka bilen kimse yoktur. İçinde bulunduğumuz dönemde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) çalışmaktaydım. Arada sırada Twitter’a girdiğimde gündemi takip ediyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dair şahsi bir problemim yoktur. Gündem dolayısıyla bazen bu tip paylaşımlarda bulunabilirim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik yapmış olduğum paylaşım, memleketimde kullanılan yöresel bir sözdür. Bütün paylaşımlarımdan pişmanım.”

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İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.