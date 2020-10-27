Albayrak ufka baktı, yeni bir sermaye yatırım dalgası gördü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘yeni bir sermaye dalgası’nın ufukta göründüğünü söyledi.

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Albayrak, bu dönemde küresel şirketlerin ‘Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklar’a ihtiyacı olduğunu belirtti.

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Birçok çok uluslu şirketin üretimlerini Asya’dan bölgeye yönlendirmeye başladığını aktaran bakan, şöyle devam etti: “Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor. Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi.”

Albayrak, Türkiye’nin en güçlü yanlarının lojistik avantajı, üç kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfusu ve eğitimli iş gücü olduğunu dile getirdi.