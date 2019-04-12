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Yaramazlara biraz batar!

Albayrak, Türkiye’nin soruşturma açtığı JP Morgan’a ‘reformlar’ı anlattı

ABD’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süre önce hakkında dövizde ‘manipülatif işlem’den inceleme başlatılan Amerikan bankası JP Morgan’ın düzenlediği yatırımcı toplantısında, ‘reform paketi’ni anlattı.

Fotoğraf: @BeratAlbayrak

Albayrak’ın borç arayışı kapsamında ABD’de finans çevreleriyle bir dizi temasta bulunması bekleniyor. Hazine bakanı, G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantılarına da katılacak.

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Soruşturma açılmıştı

Albayrak’ın bu bağlamda toplantısına katıldığı JP Morgan hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) döviz piyasasında ‘manipülatif işlem’ yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

İki kurum, JP Morgan’ın müşterilerini bilgilendirmek için yayımladığı bir rapordaki ‘yanıltıcı içerik’ sebebiyle finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle Türkiye’deki bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığını öne sürerek, idari ve hukuki süreç başlatmıştı.

Yapısal reformlar

Albayrak’ın JP Morgan’ın toplantısında yatırımcılara geçtiğimiz günlerde ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ adı altında açıklanan bir dizi ‘reform’u anlattığı bildirildi.

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Albayrak, finans sektörü, sigortacılık, enflasyon, kamu maliyesi ve bütçe disiplini ana başlıkları altında bu yıl yapılacak bir dizi reformun tanıtımını yapmıştı.

‘Reform paketi’ çok fazla detay içermemesi nedeniyle uzmanlar tarafından zayıf bulunmuştu.

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