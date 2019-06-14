Diken

Yaramazlara biraz batar!

Albayrak ‘Tek hane’ demişti: ‘Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15.85

Merkez Bankası’nın (MB) haziran beklenti anketinde, yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki anketteki yüzde 16.68’den yüzde 15.85’e geriledi.

Fotoğraf: DHA

MB’nin anketinde yıl sonu dolar/TL kuru için beklenti 6.431’den 6.3015’e revize edilirken, politika faizi olarak da kullanılan haftalık repo faizinde beklenti, seviyenin önümüzdeki üç ay sonunda mevcut yüzde 24’ten yüzde 22.62’ye geleceği yönünde belirlendi.

Reklam

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üç ay sonra enflasyonun tek haneye geleceğini öne sürerek, “Eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız” demişti.

Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyatlarının mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.71, 12 aylık ortalamalara göreyse yüzde 19.91 arttığını açıklamıştı. Üretici fiyatlarının ise bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 28.71 ve 12 aylık ortalamalara göreyse yüzde 32.85 yükseldiği belirtilmişti.

Albayrak’tan üç aya kadar tek haneli enflasyon vaadi

Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0.95 arttı

İktisatçı profesöre göre nisan enflasyonu ‘sorunlu’: Kalite düzeltmesi zıvanadan çıktı

Merkez tutmayan enflasyon tahminlerini açıklamak için 1 milyon lira harcamış

MB başkanı enflasyonu dördüncü kez bilemedi: Tahmin 13.4’ten 23.5’e çıktı

Yedi yıldır tutturamıyor: MB ‘hedeften sapan’ enflasyon için mektup gönderecek

SON HABERLER

Umman Körfezi’nde saldırıya uğrayan Norveç gemisi battı

Umman Körfezi’nde bu sabah saldırıya uğrayan Marshall Adaları bandıralı Norveç’e ait Front Altair gemisi battı. Front Altair ve saldırıya uğrayan diğer gemi Kokuka Courageous’ta görev yapan toplam 44 mürettebat çalışanı İran arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı.

ABD ile Kalın-Bolton ve Akar-Shanahan diyalog trafiği

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması ve ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışını durdurması sonrası tırmanan gerilimde bugün ABD ile üst düzey temaslar yapıldığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD başkanı Trump’ın danışmanı Bolton ile görüşürken, Milli Savunma Bakanı Akar’ın da ültimatom niteliğindeki mektubu yazan ABD savunma bakanı Shanahan ile görüştüğü açıklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...