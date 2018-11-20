Albayrak soğan fiyatlarını stokçuluğa bağladı: 200 bin ton depodaymış

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak fiyatı hızla artan soğan için ‘stokçuluğa’ işaret etti.

Bakanın açıklaması, soğanın kilosunun 5 liraya kadar ulaştığı haberlerinin çıkmasının ardından geldi.

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Geçen hafta ortalama 2,5 liraya satılan soğan son günlerde 5 liraya fırlamıştı. Toptancılar fiyatın yıl sonunda 10 liraya çıkmasını öngörüyor.

İstanbul’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği 22’nci Uluslararası İş Forumu’nda konuşan bakan, yapısal adımları atarken stokçularla mücadelelerini en üst seviyede sürdüreceklerini söyledi.

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Aybayrak Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki gündür denetim yapıldığını, 24 deponun yalnızca üçünde satış olduğunu aktararak devam etti: “Bu 24 depoda, bakıyorsunuz 50 bin tondan fazla soğan depolanmış satılmıyor. Yapılan incelemeler ve görüşmeler, sadece Polatlı coğrafyasında bakıyoruz 200 bin ton soğanın ‘fiyatlar yükselir’ beklentisiyle depolarda tutulduğunu tespit ediyorlar.”