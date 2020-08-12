Albayrak: Şimdi Türk Lirası çok daha rekabetçi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kur iki sene önce de bu seviyelerdeydi, düştü. Kur yedilerden altılardan beşlere indi. Tekrar çıktı. Tekrar indi. İner çıkar. Türkiye tüm bu dalgalanmaları yönetebiliyor. Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmadığı. Şimdi Türk Lirası çok daha rekabetçi” dedi. Türkiye’nin dünyanın en devrimci ülkesi olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın soruları yanıtlıyor.

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‘Dolarla mı maaş alıyorsunuz?’

Ahmet Hakan’ın “Kur yükselince telaşlanıyorum, endişelenmeli miyiz?” sorusuna Bakan Albayrak, şu cevabı verdi:

“Dolarla mı maaş alıyorsunuz ? Öncelikle onu sorayım. Kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girilmiş. Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. İki sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü.”

İki sene öncesine kadar bugün Türkiye ekonomisinin daha az kırılgan, daha güçlü olduğunu söyleyen Albayrak, “Özellikle sosyal medya üzerinden negatif bir hava pompalamaya başladılar. Çok net, bu bir milli bağımsızlık mücadelesi. Bunun için kıyamet koparıyorlar. Eski model yüksek faiz, değerli kur, ve ithalata bağlı. Böyle bir ekonomi sürdürülebilir değil. Türkiye rekabetçi kurla ithalata değil ihracata yönelik bir dönüşüm var” diye konuştu.

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‘Türkiye yabancı yatırımcıyı çekiyor‘

Albayrak, Türkiye’nin yabancı yatırımı çekeceğini ve yatırımlara yöneleceğini söyleyerek, “Burada faiz önemli bir husus. Reel yatırımcı açısından pandemi ve sürecinin normalleşmesine başlamadık. Türkiye atacağı adımlarla pozitif ayrışacağı için yabancı yatırımcıyı çekiyor.

Türkiye, faizde ve kurda daha az bağımlı olduğu güçlü bir sürece girecek” dedi.

“Olduğundan daha fazla değerli bir paranız olursa ithalat cenneti olursunuz” diyen Albayrak, “400 milyar TL likidite finansman desteği sağladı bu devlet. Türkiye’nin cebi bol. Yeter mi yetmez, daha fazla destek vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

‘Piyasa normalleşmeye gidiyor’

Albayrak piyasanın ‘normalleşmeye gittiğini’ söyleyerek, “Kısa çalışma ödeneği yeni dönemde normalleşme desteğine dönüyor. Çok güçlü bir istihdam kalkanı paketi hazırladık. İnşallah ekimde meclis açıldığında daha pozitif adımlar atılacak” dedi.

Covid-19’dan salgınından dolayı dünya tarihinin en büyük ekonomik krizinin yaşandığını, ancak Türkiye’nin en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyleyen Albayrak, “Veriler bunu gösteriyor” diye konuştu. “Gezi’den beri battık bittik lobisi 2013’te de ne diyordu ekonomiyi durdurun. Şimdi ne diyorlar IMF’ye teslim edin” ifadelerini kullandı.