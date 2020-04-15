Albayrak özel bankalara sert çıktı: Dertlerinin millet olmadığını gösterdiler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bankalarla yaşanılan sıkıntıları bildiklerini belirterek, bu dönemde mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını, bunun asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak, Twitter hesabından yayınladığı video kaydında, “Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz” dedi.

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Albayrak şöyle devam etti: “Uluslararası kurumlardan yardım isteme ve ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra, bu konudaki duruşları ile de dertlerinin millet olmadığını gösterdiler.”

Albayrak, “Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise, vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez” diye konuştu.