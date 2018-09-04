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Yaramazlara biraz batar!

Albayrak Londra’da ‘borç arıyor’: Bakanlar ve finans kuruluşlarıyla görüştü

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Britanya’nın başkenti Londra’daki finans kuruluşlarının 11 üst düzey ismiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Albayrak’ın ziyareti, dün Reuters’e, ABD ve Avrupa’nın Türkiye’nin borçlanma piyasaları ve ABD’nin de halen stratejik ortak olduğunu söylemesinin ardından geldi.

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Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Britanya Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile birebir ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Albayrak, büyük finans kuruluşlarından 11’inin başkan ve üst düzey temsilcileri ayrı ayrı bir araya geldi.

Albayrak’ın, toplamda 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten firmaların başkan ve yöneticilerine, stratejik plan çerçevesi içerisinde ortaya konacak politikaları ayrıntılı biçimde anlattığı öğrenildi.

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