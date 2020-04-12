Albayrak: Kısa çalışma ödeneğine 2 milyon çalışan başvurdu, 700 bini onaylandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘corona’ önlemleri kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmadan 2 milyondan fazla çalışanın başvurduğunu, bunun 700 bininin onaylandığını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Albayrak, Twitter hesabındaki videolu paylaşımla Covid-19 salgınının ekonomideki etkileriyle mücadeleyi ve 100 milyar lira tutarındaki ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketiyle atılan adımları anlattı.

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Albayrak paylaşımında bazı istatistikler de verdi.

Buna göre;

*2.1 milyon aile için başlatılan nakdi yardımlar 4.4 milyon aileye çıkarıldı.

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*25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar yaklaşık 290 bin 35 esnaf başvurdu, 163 bin 450 bin esnafın süreci tamamlandı, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.

*72 bin 84 esnaf 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart’a başvuruda bulundu. Yaklaşık 66 bin 910 esnafa kartları tahsis edildi. Bu kapsamda 1.5 milyar liranın üzerinde kredi desteği devreye alındı.

*Bireysel destek paketine bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. Cuma günü itibariyle tahsisler başlarken, 250 binden fazla vatandaşa 1.5 milyar liranın üzerinde kaynak tahsis edildi.

*Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli İş’e Devam finansmanı için cuma günü itibariyle 66 bin 171 firma başvurdu. 34 bin 858 firmanın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon liralık finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmaların yüzde 96’sını KOBİ’ler oluşturdu. Tahsis edilen ve kullandırılan meblağların da yüzde 75’i KOBİ’ler için oldu.