Albayrak, ‘Kanal İstanbul’da arsa aldı’ haberlerini sansürletti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babasının 2003 yılında, kendisinin de 2012 yılında Kanal İstanbul güzergahında arsa satın aldığına dair haberlere erişim engeli getirildi.

Fotoğraf: DHA

İlk olarak Cumhuriyet gazetesinin ortaya attığı iddia, Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel’in yazılı açıklamasıyla doğrulanmıştı. Özel’in açıklamasında, Albayrak’ın babasının bölgede 2003’te arsa aldığı, bu arsanın bitişiğindeki arsanın da 2012’de satışa çıkarılmasının ardından ‘yabancıya gitmesin’ düşüncesiyle Berat Albayrak tarafından satın alındığı belirtilmişti.

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Albayrak, 20 Ocak’ta Cumhuriyet’te yayınlanan haberin ardından, bazı haberlere erişimin engellenmesini istedi.

İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği da talebi aynı gün kabul ederek erişim engeli getirdi. Engellenen haberler arasında Diken’in ilgili linki de yer aldı.