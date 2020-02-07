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Yaramazlara biraz batar!

Albayrak: Kamu bankaları ile faizi yüzde 8-10 bandına getirmek için anlaştık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankaları ile faizi yüzde 8-10 bandına çekme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Fotoğraf: @BeratAlbayrak

Albayrak, “9-11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8-10 aralığına getirmek için mutabık kaldık” dedi.

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Albayrak ayrıca, 2020 yılına olumlu bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır” diye konuştu.

Merkez Bankası, (MB) yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 75 baz puanlık indirimle yüzde 11.25 seviyesine çekmişti.

MB ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmazken, sonraki adımların ‘veri odaklı’ ve ‘daha sınırlı’ olabileceği sinyali de veriyor.

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