Albayrak: Kamu bankaları bu ay faiz oranını tek haneye düşürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşüreceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak, TV’lerde yer alan açıklamasında yıl sonu enflasyonunun yüzde 12’nin altında kalacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem faizlerin hem de enflasyonun gelecek yıl tek haneye düşmesini beklediğini vurgulayarak MB’den daha fazla indirim çağrısını sık sık tekrarlıyor.

Merkez Bankası’nın (MB) dünkü yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 12 seviyesine çekmişti.

MB ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmazken, sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de veriyor.