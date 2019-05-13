Albayrak ‘Işık büyüyor’ demişti: Borsa çöktü, dolar yine yükselişte

Borsada satış baskısıyla kayıplar yüzde 3’ü buldu. Kamu bankalarının döviz işlemlerinin de desteğiyle 5.95’e kadar gerilyen dolar/TL ise tekrar yükselişe geçti.

Fotoğraf: DHA

Dün bir televizyon kanalına konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Tünelin ucundaki ışık daha da görünür hâlde” demişti. Albayrak “2019’da enflasyon başta olmak üzere, dünyayı ilgilendiren bir travmatik olay yaşamadığımız sürece, etkili ve dengeli bir noktaya ulaşacak” diye konuşmuştu.

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Merkez Bankası’nın 150 baz puanlık sıkılaştırmasının yanı sıra lirayı desteklemek için kamu bankalarının döviz satışlarının ardından dolar/TL bugün yeniden 6.10 civarına yükseldi.

Dolar/TL geçen hafta yedi ayın zirvesi olan 6.2460’ı test etmişti. Kur bu sabah saat 08.50’de 5.97 civarından başladıktan sonra yönünü yukarı çevirdi. Kur saat 16.00 itibariyle yüzde 2.18 yükselişle 6.11 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve değer kazan döviz kurlarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul – BIST 100 endeksi ise 85.446 seviyesine kadar geriledi.

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Günün ilk yarısını yüzde 1.36 azalışla 87.327 puandan tamamlayan BIST-100 saat 16:00 itibariyle yüzde 3.04 kayıpla 85.845 puanda yer aldı. Endeks en son Ocak 2017’de 87.000’in altını görmüştü.

Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri de liranın yeniden satış baskısı altında kalmasıyla verim eğrisi genelinde değer yitirdi. Uzun vadeli tahviller en sert düşüşü kaydetti.

Türkiye’nin 2040 vadeli tahvili 0.6 sent düşüşle yaklaşık altı ayın en düşük seviyesi olan 85.09 sente geriledi.