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Yaramazlara biraz batar!

Albayrak iş dünyasını kırmadı: İnternetten alışverişe ‘dijital vergi’ geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak elektronik ticaret/dijital vergilendirme konusunda, Türkiye’de üretim yapanların haksızlığa uğramaması adına çok güçlü refleksler vereceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Albayrak, Vergi Konseyi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 0.2 kilograma kadar postanın mektup olarak görüldüğünü, ancak tek bir ülkeden yılda 26 milyon adet mektup gelmesinin mümkün olmadığını belirterek, bu sürecin vergisiz ticaret için kullanıldığını kaydetti.

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Albayrak, uzun yıllardır Türkiye’de yatırımı olan, istihdam yaratan firmaları ise ayrı tutacaklarını kaydetti.

Tüm dünyada elektronik ticaret konusunda tartışma yaşandığını belirten bakan, “Tüm dünyayı tehdit eden ticaretteki anomaliteleri, suiistimalleri göz önünde bulunduracak şekilde… Dijital vergilendirme… Bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz” diye konuştu.

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Bugün Milliyet gazetesinde yer alan bir haberde de internet üzerinden yapılan satışların haksız rekabete yol açtığına ilişkin işinsanlarının Albayrak’a taleplerini ilettiği belirtildi. Buna göre, iş insanaları Albayrak’tan haksız rekabetin önlenmesini istedi.

Albayrak bugünkü konuşmasında ayrıca devreden KDV soruna ilişkin açıklamalar da yaptı: “Yeni ekosistemde devreden KDV gibi bir sorunu doğurmayacak bir düzenleme önceliklerimiz arasında olacak… Bütçe disiplininden taviz vermeden devreden KDV sorununa ilişkin adımları kısa sürede atacağız.”

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