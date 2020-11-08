Albayrak Instagram’dan istifasını sundu, gözler Erdoğan’da

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabından, istifa ettiğine dair açıklama paylaşıldı.

Fotoğraf: AA

Açıklama şöyle:

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Açıklamada, Albayrak’ın daha önce bilinmeyen bir sağlık sorunundan bahsetmesi, çokça imla hatası bulunması ve ‘at izinin it izine karıştığı’ gibi bir ifadeye de yer vermesi dikkat çekti.

Albayrak’ın Twitter hesabının da silindiği görüldü.

Tüm bunlar, bakanın hesaplarının hack’lenmiş olabileceği ihtimalini akla getirdi.

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Buna karşılık, Albayrak’ın yakın çevresinden birin, istifayı doğruladı; istifa talebinin, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldiğini aktardı.

Yerli ajans ve gazetelerde herhangi bir yer almazken iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin İngilizce versiyonunun Twitter hesabından istifa flaş haber olarak geçildi. Kısa süre sonra hesap ulaşılamaz hale geldi.

Gazeteci Murat Ağırel de istifa haberini teyit ettirdiği yönünde paylaşımda bulundu.

‘Paylaşım doğru’

Bloomberg haber sitesi de iki bakanlık yetkilisiyle konuşulduğunu, istifanın ne doğrulandığını ne de yalanlandığını duyurdu.

BBC Türkçe ve Habertürk, bakanlık yetkililerinin istifayı teyit ettiğini bildirdi.

Bir Hazine yetkilisi, bakanın istifa ettiğine yönelik paylaşımının doğru olduğunu teyit etti. Reuters’a bilgi veren yetkili, “Paylaşım doğrudur” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, istifayı Halk TV’ye doğruladı.

Öte yandan hafta içinde tarihi zirve 8.58’i test eden ve yakın seviyede haftayı tamamlayan dolar/TL illikit işlemlerde 8.40’a kadar geriledi. Kur saat 21:13’te 8.4120/8.4500 seviyesindeydi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabındaki paylaşımıyla, istifanın kabul edilmemesini istedi.

Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler.

İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum.

Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var. pic.twitter.com/4omPdkdkWC — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 8, 2020

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Albayrak’ın görevde kalmasını temenni ettiğini ifade etti.

Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi.



Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı.



Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz.



Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 8, 2020

Partinin grup başkanı Naci Bostancı da şunları yazdı: “Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir.”

Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. — Naci Bostancı 🇹🇷 (@nacibostanci) November 8, 2020

Eski AKP’li milletvekili Şamil Tayyar, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İstifa mı siber saldırı mı? Cevapları bilmeden yapılacak yorumlar sağlıklı olmaz. Berat Albayrak bakanımızın gayretini biliyoruz, görevinin devamını dileriz. Elbette takdir Cumhurbaşkanımıza aittir.”

İstifa mı siber saldırı mı?



Cevapları bilmeden yapılacak yorumlar sağlıklı olmaz.



Berat Albayrak bakanımızın gayretini biliyoruz, görevinin devamını dileriz.



Elbette takdir Cumhurbaşkanımıza aittir. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 8, 2020

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Twitter’dan şunları kaydetti: “Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım. Yolumuz Cumhurbaşkanımız, reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yolu…”

Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 8, 2020

Yolumuz Cumhurbaşkanımız, reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolu… — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 8, 2020

AKP MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Albayrak’a destek verdi: “Aziz Milletimiz için gösterdiğin emeğe, sarf ettiğin çabaya şahitiz. #BeratAlbayrakYanındayız.”

Aziz Milletimiz için gösterdiğin emeğe, sarf ettiğin çabaya şahidiz. #BeratAlbayrakYanındayız pic.twitter.com/aRHMYuVKCu — Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) November 8, 2020

AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın: “Berat Albayrak bir dava adamıdır, ülkesine adanmış bir devlet adamıdır. Pandeminin tüm dünya ekonomilerini altüst ettiği bir dönemde büyüme dinamiğini ayakta tutmak için, her tür zorluğa rağmen gece gündüz çalışmıştır. Birikimiyle ülkeye hizmet etmede daha çok yolu vardır. Devam.”

#BeratAlbayrak bir dava adamıdır,ülkesine adanmış bir devlet adamıdır. Pandeminin tüm dünya ekonomilerini altüst ettiği bir dönemde büyüme dinamiğini ayakta tutmak için, her tür zorluğa rağmen gece gündüz çalışmıştır. Birikimiyle ülkeye hizmet etmede daha çok yolu vardır. Devam. — Doç.Dr E.Sare Aydın 🇹🇷 (@ESAREA) November 8, 2020

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: “Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir.”

Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken @BeratAlbayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir. pic.twitter.com/4dlSAY7bkg — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 8, 2020

Öte yandan, istifa metninin paylaşılmasının üzerinden epey vakit geçmiş olmasına rağmen, KRT, Halk TV ve TELE1 dışında kanallarda haber yer almadı. AA, DHA ve İHA da konuyla ilgili haber yayınlamadı.

Bloomberg HT’ye konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Temmuz 2019’da göreve başlayan Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, geçen günlerde görevinden alınmış, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atanmıştı.