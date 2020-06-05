Albayrak: Hazirandan sonra enflasyonda ciddi değişim var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mayıs enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesine ilişkin “Yıl ortasından sonra, hazirandan sonra enflasyonda ciddi bir değişim söz konusu. Tahminlerden yana çeyreklik gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Ekonomistlerle bir araya gelen Albayrak, Covid-19 salgınıyla mücadelede ekonomik durumla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Gerçekten Türkiye dünya tarihinin en önemli salgını dediğimiz ve bu salgının iktisadın her alanında akademik olarak ‘duruş’ diye söylendiği, hiçbir şekilde tecrübe etmediğimiz bir döneme girdik. Ne tür tedbirler alacağınızı bilemediğiniz bir dönemi yaşadık. Ülkelerin kendi içinde genel ticaret içinde farklı algı süreçleri, farklı algı operasyonlarının olduğu bir süreci yaşadık. Türkiye olarak biz minimum etkilenmek için, yeni sistemle hızlı karar almanın getirdiği yönetimle Türkiye’nin pozitif ayrışarak geçirdiği bir dönem.”

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‘Mali disiplin kırmızı çizgimiz’

“Bütçe açığında yüzde 3’ün kırmızı çizgi olduğunu söylediniz. Yeni dönemde kırmızı çizgi nedir? Varlık barışı gibi yeni kararlar var mı” sorusunu Albayrak şöyle yanıtladı: “Normal bir dünya ikliminden yola çıkarak tahminlerde bulunduk. Yıla da bütçe performansı olarak iyi başladık. Bugün içinden geçtiğimiz noktada mali disiplin bizim kırmızı çizgimiz oldu. Ama olağanüstü durumdan geçerken bütçe açığı performansı önceliklerimiz aramızda değil. Dünyada küçülmelerin konuşulduğu ortamda bütçe açığı ön planda değil.”

‘İsthidam kalkanı paketi’

Albayrak, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının pandemi sürecinde uzatılıp uzatılmayacağına dair açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: “Paydaşlarla görüşüyoruz. İstikrar, piyasanın minimum etkilenmesi önemli. Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı’mız. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz.”

‘İhtiyaçları destekleyecek rakamlar’

“Tatil, konut, otomotiv, çeyiz kredisinin ilk sinyalleri nedir? İlgi var mı?” sorusunu da bakan şöyle yanıtladı: “Bankalarımızdan ilk gelen rakamlarda bir çoğunda yoğun bir talep var. Ötelenen, ihtiyaç taleplerini desteleyecek rakamlar söz konusu. Konut rakamı 15 bini geçmişti iki günde.”