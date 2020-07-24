Albayrak: Halkbank’a açılan davanın hukuki dayanağı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank’a ABD’de açılan davaya ilişkin, “Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor” dedi.

ABD’de ‘bazı müştekilerce İran’dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle’ Halkbank’a dava açıldı. Banka, iddiaların asılsız olduğunu savundu.

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Albayrak, ‘davanın hiçbir hukuki dayanağı olmadığını’ savunduğu Twitter paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı: Halkbank’ımıza karşı, ABD’nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldı. Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor. Türk milletini ve devletini sindirme amacıyla ortaya konan sayısız siyasi ve ekonomik girişimlere karşı duruşumuzdan ve politikalarımızdan asla taviz vermedik, geri adım atmadık. Bundan sonra da ülkemize, milletimize yakışır bu duruşu sürdüreceğiz. Türkiye’nin, ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler de hüsrana uğramaya devam edecektir. Ne Halkbank ne de başka kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefiyle çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacak. Türkiye, bölgesinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarından, Doğu Akdeniz’de hakları için verdiği mücadeleye, Libya’da meşru hükümet ile işbirliğinden, ekonomide tam bağımsızlık hedeflerine kadar izlediği uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını kararlılıkla ve korkusuzca sonuna kadar sürdürecektir.”