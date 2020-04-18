Albayrak haberi yapan Cumhuriyet muhabirine dava: İki yıl hapis isteniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babasının 2003 yılında, kendisinin de 2012 yılında Kanal İstanbul güzergahında arsa satın aldığına dair haber yapan Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak’a dava açıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Ocak’a ‘hakaret’ suçlamasının yöneltildiği ilk iddianamenin tarihi 6 Mart. Ancak başsavcı vekili, iddianameyi iade ederek ‘hakaret suçunun basın yoluyla ve alanen işlendiğini’ belirtti ve cezada artırım yapılması gerektiğini kaydetti.

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Yeni iddianamenin tarihi ise 31 Mart. İddianamede, Ocak’ın bir yıldan az olmamak kaydıyla, bir yıldan iki yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahından arazi satın almış olması, ‘doğal süreçte yaşanan bir alışveriş olayı’ diye anlatıldı.

Ocak’ın Albayrak’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği öne sürüldüğü iddianame, İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ocak, 18 Haziran’da yargıç karşısına çıkacak.

Cumhuriyet gazetesinin haberi, Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel’in yazılı açıklamasıyla doğrulanmıştı. Özel’in açıklamasında, Albayrak’ın babasının bölgede 2003’te arsa aldığı, bu arsanın bitişiğindeki arsanın da 2012’de satışa çıkarılmasının ardından ‘yabancıya gitmesin’ düşüncesiyle Berat Albayrak tarafından satın alındığı belirtilmişti.

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İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği, Albayrak’ın talebi üzerine konu hakkında haberlere erişim engeli getirmişti.