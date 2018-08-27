Albayrak Fransa’da: ABD yaptırımlarına karşı ortak hareket edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararlarına karşı Fransa ve Türkiye olarak ortak hareket etme kararı aldıklarını söyledi.

AA’nın haberine göre Albayrak, Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geldiği Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Bakan sözlerine şöyle başladı: “Dostum Bruno (Le Maire) ile önce baş başa, sonra heyetler arası çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ana gündem maddesi, ABD tarafından, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere son dönemde alınan ticari yaptırım kararlarını hususi olarak, detaylı bir şekilde ele aldık. Türkiye olarak çok açık ve net olarak, siyasi motivasyonlarla atılan bu adımların sadece küresel finansal sistemi değil, küresel ticareti, bölgesel istikrarı etkileyecek, çok büyük ve öngörülemez başka büyük sorunları da ortaya koyabileceğini düşünüyoruz.”

ABD’nin yaptırım kararlarıyla ilgili “Küresel finansal sistemi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine darbe vurmakla kalmayacak, bölgesel istikrara vereceği zararla, terörün, mülteci krizinin de beslendiği, kaotik problemlere de maalesef katkı sağlayacaktır” diyen Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: “İşte bugün burada, hakikaten iki müttefik ülke olarak, bu tabloya ve bu atılan adımlara karşı ortak hareket etme kararı aldık. Fransa, bu sağlıksız yaklaşıma karşı önemli bir duruş ortaya koydu.”

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Fransa’nın ‘tarihsel dostluğa yakışır bir duruş sergilediğini’ aktaran bakan, görüşmede, Fransa ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme ve ticaret hacmini 14 milyar avrodan 20 milyar avroya çıkarma konusunda daha önce belirlenen hedefe dair görüşlerini dile getirdiklerini belirtti.

Albayrak sözlerine şöyle devam etti: “Dolar, küresel ticarette, geçtiğimiz toplantıda da ifade ettiğim gibi, güvenilir bir enstrüman olma özelliğini maalesef kaybediyor.”