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Yaramazlara biraz batar!

Albayrak firmaları ‘rahatlatacak’: Bankalara borç yapılandırma düzenlemesi

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin toplantısında konuşan Albayrak, bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde belli bir noktaya gelindiğini belirtti.

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Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı.

Kur artışından etkilenen firmaları tespit edileceğini aktaran Bakan Albayrak, “Firmalarımızı daha da rahatlatmaya devam edeceğiz” dedi.

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Kur krizinin yaşandığı bu süreçte banka mevduatlarından önemli çıkış olmadığını belirten Albayrak, “Firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik düzenlemelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. TL’mizin daha da güçleneceğini göreceğiz” diye konuştu.

‘Dolar güvenilirliğini yitirdi’

Bakan Albayrak şöyle devam etti: “Avrupa’dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. İstediğini yaptırmaya yönelik anlayış eninde sonunda yalnız kalmaya mahkum olacaktır. Küresel finans piyasalarında bu şekilde saldırılara girişmek tüm ülkelerin piyasaları için risktir. Herkes net bir şekilde görmektedir ki artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Dolar’ın politik cezalandırma aracına düşündüğü dönemde TL’yi koruyacak adımları atmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde tüm dünya görecek ki çok daha güçlü ekonomik sistem uygulayan bir Türkiye olacak.

Enflasyonu ve cari açığı ne kadar azaltırsak ekonomimizi o kadar güçlendirmiş oluruz. Cari açık konusunda atacağımız her adım bu ülkemize yönelik girişimleri yapanların ellerinden enstrümanların alınmasını sağlayacak.

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Banka müdürlerinden hükümete peş peşe destek

Bazı bankaların genel müdürlerinden hükümetin döviz artışı karşısındaki tutumuna destek geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi kurdaki artış için ‘ekonomik savaş’ nitelemesi yapan İş Bankası, Garanti Bankası ve DenizBank genel müdürleri, “Dövizdeki artışa aklımız ermiyor ama bize de iş düşüyor. Şu an eylem zamanı” dediler.

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