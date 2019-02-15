Albayrak: Faizlerin daha da düşmesi lazım, daha yeni başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir’de Adım Adım Ekonomi toplantısında faizlerin daha da düşmesi gerektiğini belirterek “Bu faizler iyi ama yeterli değil. Daha yeni başladık. Daha da düşecek inşallah” dedi.

Fotoğraf: DHA

Albayrak faizler konusunda değerlendirmeler yaptığı konuşmasında “Nisan ayı ile birlikte enflasyonun düşmesiyle faizlerin de çok daha sert düştüğünü göreceğiz. Bu faizler iş dünyası için iyi ama yeterli değil, daha yeni başladık. Daha da düşecek inşallah” diye konuştu.

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Ekonomide dengelenme sürecinin başarılı şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Albayrak “Türkiye daha önce hiç bu kadar cazip olmadı” dedi ve İzmir’de de tanzim satışlarının başlayacağının ‘müjdesini’ verdi.

Albayrak’ın konuşmasından bazı satırbaşları şöyle:

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“Finansal saldırılar karşısında ciddi sınav veren Türkiye ekonomisi, 2018 Ağustos ayında yaşadığı süreci de atlatarak dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir.

Ocaktan itibaren 12 aylık cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Cari açıktan, cari fazlaya geçiş sürecinde Türkiye hızlı bir şekilde yol alıyor.

Türkiye hiç bu kadar cazip olmadı. Türkiye ekonomisi çok güçlü merak etmeyin. Son iki günde kullandırılan kredi miktarı neredeyse ocak miktarına eşit.

Toparlanma hızlı şekilde sürüyor. Türkiye dünyada en yüksek kur performansı gösteren ülke oldu. Risk primlerinde 300’ün altını gördük. Devlet tahvil faizleri yüzde 10’a yakın düşüş gösterdi.

Exim (Eximbank) TL konusunda konuştuk, mutabık kaldık, bu hafta yine toplantı var; çok kısa süre içerisinde TL kısmı ile ilgili de adımlar atacağız

İzmir’den de tanzim satış talebi geldi

İstanbul ve Ankara’da birçok noktada tanzim satış noktasını hayata geçirdik. Birçok büyükşehirden tanzim satışı için talep geldi. Bunların arasında İzmir de var. İzmir’de tanzim satışlarının açılması için kamu olarak destek verebiliriz. Ayrıca yeni hal yasası kısa zamanda da çıkacak. Bu yasa ile tarımda planlama, üretimi artırma, seracılık altyapısını güçlendirecek projelerle bu süreci de tarihe gömeceğiz.”