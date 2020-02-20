Albayrak: Enflasyonda ve kurda ihtimal verilmeyecek iyileşme sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide alınan önlemleri anlatıp “Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık” dedi.

Fotoğraf: @BeratAlbayrak

‘Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma’ etkinliğinde konuşan Albayrak, 2019 yılının yüzde 5’in üzerinde büyümeyle kapatılacağını belirterek, “Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

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Bakan şöyle konuştu: “Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık.”

Bakan Albayrak, tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açtıklarını belirterek, “Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık” ifadelerini kullandı.

Ticari kredi faizlerini yüzde 9 ile tek haneye indiriceklerini söyleyen Albayrak, “Toplumun, milleti ümitsizliğe sevk etmek için ellerinden geleni yaptılar ama olmadı, başaramadılar” dedi.

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Enflasyon beklentileri aştı, dolar 6’nın üstünde

Öte yandan, son dönemde yukarı yönlü hareket eden dolar/TL, bugünkü işlemlerde Mayıs 2019’dan beri gün içinde görülen en yüksek seviye olan 6.10’a kadar yükseldi. Enflasyon ise ocak ayında yüzde 1.35 ile beklentilerin üzerinde artmıştı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 12.15’e gelmişti.

Türkiye genelinde işsiz sayısı 4 milyon 308 bin kişiye yükselirken, genç nüfusta işsizlik yüzde 25’e dayandı.