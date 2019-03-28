Albayrak ekonomideki son gelişmeleri yorumladı: Süreç normalize oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisi için 2019 hedeflerinin olumlu sürdüğünü belirterek swap faizleriyle ilgili sürecin ‘normalize olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Albayrak, NTV’nin canlı yayına katılarak ekonomideki son gelişmere dair soruları yanıtları.

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Bakanın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Türkiye ekonomisi, ağustos ayında bu yana çok önemli adımlar attı. Türkiye ekonomisi dengelenme süreci. 2019 hedefleri olumlu cereyan ediyor. 2019 hızlı bir seçim maratonuyla başladı. Dengelenme süreci beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Her anlamda teyakkuzda olmak gerekir. Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor. Tansiyonu yukarı çıkarmaya yönelik eylemlere şahit olduk.

*Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası’nın swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Süreç bugünden itibaren normalize oldu. Borsa bugün dengeli bir gün geçirdi. Dengelenme süreci normal bir şekilde seyrediyor. Türkiye güçlü bir bilanço dönemiyle devam edecek. Türkiye’nin bu süreçte iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum.

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*8 Nisan haftasında genel bir çerçeve açıklayacağız. Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomimizi daha ileriye taşıyacağız.

*Bizim için en zor dönem 2018’in son çeyreğiydi. 2019’un ilk çeyreğinde belki pozitif büyüme göreceğiz. En zor dönemi geride bıraktık, 2019 büyüme hedefi konusunda kaygı duymuyorum. Ağustos-Eylül aylarında tek haneli enflasyon rakamları göreceğiz. Ciddi bir toparlanma görüyoruz. Ciddi bir toparlanmayla faiz oranları da çok hızlı bir şekilde iyileşecek. Bankacılık sektöründe rahat bir konfor alanına sahibiz.

