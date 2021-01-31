Albayrak döneminin üç bakan yardımcısından ikisi görevden alındı

Geçen yıl kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden Berat Albayrak’ın döneminde görev yapan üç bakan yardımcısından ikisi görevden alındı.

Fotoğraf: DHA

Görevden alınan isimler Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu.

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Diğer bakan yardımcısı Nureddin Nebati ise yerinde kaldı. Nebati, eki AKP milletvekili.

Cumhuriyet’in aktardığına göre ayrıntılar şöyle:

Görevden alınan Dinçbaş’ın yerine Cengiz Yavilioğlu getirildi. Eski AKP milletvekili Yavilioğlu, partide ekonomi işleri başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yavilioğlu, 2015-2018 yıllarında da Maliye’de bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı. İlk Naci Ağbal döneminde bakan yardımcısı olan Yavilioğlu, Albayrak’ın bakanlığa geldiği 2018’de bu görevden ayrılmıştı.

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Aksu’nun yerine de Şakir Ercan Gül atandı. Gül, TMSF başkanı olarak görev yapmıştı.

1.6 milyar dolarlık kredi tartışması

Ziraat Bankası’nın Çukurova Grubu’na Turkcell için vergi cenneti Virgin Adaları üzerinden 1.6 milyar dolar kredi verdiği ortaya çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu Turkcell ve Eximbank’ın yönetim kurullarında görev yapmıştı. Aksu’nun bu gelişmelerin ardından görevden alınması dikkat çekti.

Varlık Fonu’na başkan vekili atandı

Yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu’nda (TVF), Albayrak’ın istifasıyla boşalan başkan vekilliği koltuğuna ise Prof. Dr. Erişah Arıcan atandı. Arıcan, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Arıcan, aynı zamanda Borsa İstanbul yönetim kurulu başkanı olarak da görev yapıyor.

Başkan vekilliğine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın getirilmesi beklentisi vardı.

Diğer atamalar

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na Mahmut Sami Şahin atandı. Şahin, son yerel seçimlerde AKP’den Karaman belediyesi başkan adayı olmuştu.

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmut Tutaş ve altı bölge müdürü görevden alındı. Yedi bölge müdürü atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem görevden alındı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu başkanlığına Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı getirildi. Balıkçı, geçen yıl bu göreve getirilmişti. Atama kararı yeni çıktı.

Kurumun yürütme kurulu üyeliklerine de Kadim Budak ve Prof. Dr. İbrahim Dincer atandı. Budak, HAVELSAN ve TÜBİTAK’ta görev yapmıştı. Dinçer de TÜBİTAK’ta görev almıştı.