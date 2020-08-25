Albayrak: Doğalgaz keşfi faturaya indirim olarak yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin faturalara yansıyacağını, bunun 2023’ten önce olması için çalışıldığını dile getirdi.

Fotoğraf: AA

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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* Tarihi ve çok önemli bir dönemde bu yayın gerçekleşiyor. Türkiye’nin enerjideki bağımsızlığını başlattık. Bunun meyvelerinden en önemlisini cuma günü aldık. Türkiye’nin tamamında bu müjde büyük hava yarattı. Yüzde 30’luk bir pazarlık avantajı sağlayacağız.

* TPAO bugünkü kapasiteyle bu gazı oradan çıkararak onu işleyecek. En hızlı sürede 2023 olarak belirttik. TPAO en hızlı şekilde çıkaracak yapıya sahip. 2023 hedefi gerçekçi bir süredir. Akdeniz’e göre daha yumuşak bir zemin çıktı. Çok düşük maliyetle çıkarılacak. Türkiye TPAO bu sahayı kendi işletip kendi çıkaracak. Kendi altyapımızla, kendi mühendislerimizle bunu sisteme katacağız. Konuşulan rakamların altında çıkaracağız doğalgazı.

‘İki katman daha var’

* 5-6 bin kilometrelik bir alanda yeni bakılacak alanlar var. Karadeniz’de başka alanlar var, Akdeniz’deki aramalarımız var. Türkiye yeni bir süreci başlattı. Türkiye maddi ve manevi olarak bir duvarı yıktı.

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* 320 milyar metreküp, ilk kuyunun ilk fazı sonrası açıklanan rakam bu. Bu kuyunun geri kalan kısmında iki katman daha var. O çalışmalar da bittiğinde, sadece bu kuyu ve bu alan üzerinde değil. Artık Türkiye’nin cari açık değil cari fazla, döviz fazlası vereceği dönemi konuşacağız.

Olumlu etki yapacak

* Ülkenin yılda 40 milyar dolar enerji ithalatına para ödediği dönemde Türkiye bu keşifleriyle, adımlarıyla, milli enerji adımlarıyla önümüzdeki yıllarda bir de bakmışız ki cari fazla, döviz fazlası veriyor. Neredeyse Şahdeniz’e yakın bir rezerv. Çok büyük bir rezerv bu. 20-30 yıllık ortalama ömrüne vurduğumuzda ortalama 15-20 milyar metreküplük sisteme tedarik demek. Bugün itibariyle Türkiye’nin sistemdeki ihtiyacının yıllık üçte biri. Sadece bu haliyle bile kalsa, yüzde 30’luk sistem ihtiyacını karşılaması bir tarafa, geri kalan kısmına bağlı olarak ülkenin ithalatında müthiş bir pazarlık gücü yakalayacağı, bunun da faturalara, Türkiye’nin bilançosuna, cari dengesine, ekonomisine olumlu etki yapacak bir süreç.

Faturaya yansıyacak

* Keşif doğalgazı dışarıdan daha ucuz almamızı sağlayacak. Doğalgazı çok düşük maliyetle çıkaracağız. Bu, indirim olarak halkımıza da yansıyacak. Bizlerin yıllardır işbirliği yaptığı ülkeler, Rusya, İran’dır. Bu yeni dönem Türkiye açısından, bu ülkelerde yeni işbirliklerinin doğurabileceği bir süreci başlatıyor. Belki üretici ülke olarak farklı işbirlikleri yapacağız. Rusya ile en zor dönemimizde bile bizi yarı yolda bırakmadı. Teknik dönemde zorda kaldığımız da bile tedarikte zorlamadı. Bu açıdan ben yine ülkemizin, paydaşlarımızın menfaatine yeni bir sürecin doğacağını söyleyebilirim.

* Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek. Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak.

* Benim kadar saldırıya uğrayan bir bakan arkadaşımız yoktur. Bana nasıl etkisi var biliyor musunuz. Çok büyük enerji veriyor. Çok doğru şeyler yapıyor ki birileri rahatsız oluyor.

* Türkiye’deki üç muhalefet partisinin konuşmalarını yazan aynı akıl. Muhalefet açısından çok tramvatik bir durum var. Muhalefet için bazen üzülüyorum. Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden’in sözlerinin muhatabı biz değil. muhalefet.

* Bu son süreç TPAO ve BOTAŞ’ı farklı bir lige çıkaracak. Bu keşiflerle birlikte bu iki şirketin halka arz sürecinin önü açılacak.

* Fatih’ten gelen güzel haberleri yarın Akdeniz’de Yavuz’dan duymamamız için neden yok. Ülkenin deniz dataları büyük potansiyeli gösteriyor.