Albayrak, CHP’nin soru önergesine ‘link atarak’ yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Merkez Bankası ile yap-işlet-devret (YİD) projelerine ilişkin soru önergesine ‘link atarak’ cevap verdi.

Albayrak’ın bu tutumunu ‘gayri ciddi’ olarak nitelediren Erdoğdu, ‘Maliye bakanının böylece sorulara yanıt vermemeyi tercih ederek, Anayasa’nın kendilerine verdiği denetim hakkını yok saydığını’ söyledi.

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Erdoğdu şöyle devam etti: “Albayrak bu cevapla hem Anayasa’yı hem TBMM iç tüzüğünü ihlal ederek suç işliyor. Tek adam rejiminin Türkiye’yi getirdiği nokta bu. Seçilmişler değil, atanmışlar ülkeyi yönetiyor ve onlar da TBMM’nin iradesini yok sayıyor hatta alay ediyor. Albayrak’ın bu gayri ciddi tutumunu kınıyorum. Devletin kurumlarını yönetmek için atanmış bakanları, milletin iradesine daha saygılı ve ciddi olmaya davet ediyorum. Merkez Bankası’na ilişkin verdiği linkteki bilgileri zaten biliyoruz. Yap-işlet-devret projelerine ilişkin biz detay soruyoruz, onlar global rakamlar veriyor. Biz soru önergelerini hazırlarken zaten o linkleri inceleyerek, orada olmayan bilgileri soruyoruz.”

Albayrak’ın gönderdiği link.

Yap-işlet-devret modeli köprü, otoyol, tüneli şehir hastaneleri gibi ‘mega proje’lerde kullanılırken, bu modelde işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde çeşitli taahhütler veriliyor. Bu taahhütler tutturulamazsa devlet aradaki fark için işletici firmaya ödemede bulunuyor. Ödemelerse, verilen garantiler çoğunlukla dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.

Albayrak’a sorular

Erdoğdu’nun Albayrak’tan yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

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*YİD projelerinden yıllar itibarıyla proje bazında Hazine’ye gelir olarak aktarılan tutarlar ne kadardır?

*YİD projelerinden işletme ya da yapım aşamasında olup bedel artırıcı sözleşme tadiline tabi olan projeler var mıdır? Varsa bunların tadil nedenleri ve getirdiği ek maliyetler, proje bazında, nedir?

*Sözleşmesi tamamlanmış olan YİD projelerine ait garantilerin yıllara göre nev’i ve miktarları nedir? İşletme aşamasında olan ve işletmeye açılacak olan YİD projelerine önümüzdeki yıllarda, yıl ve proje bazında, ne kadarlık geçiş/hasta/alım vb. garantisi ve buna bağlı olarak ne tutarda garanti ödemesi yapılması öngörülmektedir?

*YİD projelerinin muhasebeleştirilmesi ve hesaplarının izlenmesi hususunda hangi standart uygulanmaktadır? Bu yöndeki uygulama, tüm YİD projeleri için standart biçimde uygulanmakta mıdır?

*Değişik yıllık programlarda yer alan tedbirler göz önüne alındığında mevzuatın sadeleştirilmesi, muhasebe, mali raporlama, ileriye dönük risklerin belirlenmesi ile yatırımların bütçe ile bağlantısının kurulması hususunda şu ana kadar atılmış olan ve 2020 döneminde somut olarak atılacak adımlar nelerdir?

Merkez Bankası rezervlerini sordu

Erdoğdu’nun Merkez Bankası’yla ilgili soruları ise şöyle:

*Merkez Bankası nezdinde izlenen toplam uluslararası rezervler ve net uluslararası rezervler büyüklükleri hangi kalemleri kapsamaktadır?

*2018 yılı ocak ayından itibaren Merkez Bankası uluslararası rezervlerine girişe neden olan kalemlerin (munzam karşılıklar, hazine mevduatı vb.) hesap bazında aylık tutarları ne kadardır?

*2018 yılı ocak ayından itibaren Merkez Bankası uluslararası rezervlerinden çıkışa neden olan kalemlerin (enerji şirketlerine döviz satışı, hazine yabancı para mevduat çıkışı vb.), hesap bazında aylık tutarları ne kadardır?

*2018 yılı ocak ayından itibaren aylık olarak Merkez Bankası’nın toplam uluslararası rezervleri etkileyecek kalemlere ilişkin swap işlemleri ve tutarları nelerdir?

*Merkez Bankası’nın ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek amacıyla gerçekleştirdiği işlemlerin muhasebeleştirilmesiyle ilgili olarak tabi olduğu mevzuat ve uluslararası ilkeler nelerdir? Bu ilkelere uygun hareket edilmekte midir?

*Merkez Bankası’nın, ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek amacıyla gerçekleştirdiği işlemlerin, şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması/ilan edilmesi hususunda tabi olduğu mevzuat ve uluslararası ilkeler nelerdir? Merkez Bankası’nın mevzuat ve uluslararası ilkelere uygun hareket etmediği işlemler söz konusu olmuş mudur? Döviz Tevdiat Hesaplarındaki gelişimle toplam uluslararası rezerv, net uluslararası rezerv, ödemeler dengesi net döviz girişi rakamları arasında tutarlılık var mıdır? Bu yönde bir tutarlılık yoksa nedeni nedir?

*Merkez Bankasının görev tanımında yer alan ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek ve finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak maddeleri kapsamında, kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu ya da benzer başka kurumlarla işlemler yapılmakta mıdır?

*Eğer bu tür işlemler söz konusu ise, bu kuruluşlarla 2018 yılı ocak ayından itibaren gerçekleştirilen işlemlerin aylık tutarları ne kadardır?