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Yaramazlara biraz batar!

Albayrak CHP’nin McKinsey sorularını yanıtsız bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın CHP’nin bilgi edinme başvurusunda ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’le ilgili soruları cevaplamadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün Hazine ve Maliye Bakanlığı’na CİMER üzerinden yönelttiği beş sorunun üçü hükümetin McKinsey’le yaptığı sözleşmeyle, diğer ikisi de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve yatırımcılarla ilgiliydi.

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Son iki soruyu yanıtlayıp McKinsey’le ilgili olanları boş bırakan Bakan Albayrak ‘IMF’yle herhangi bir çalışmanın söz konusu olmadığını’ belirtti.

Erdoğan ‘Biz bize yeteriz’ demişti

Sorular şu şekilde:

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* McKinsey ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında herhangi bir kontrata imza atıldı mı?

* McKinsey ile hükümet arasında anlaşma varsa, detayları nelerdir? Yapılan anlaşmanın kapsamı, bedeli ve sunulacak hizmetler nelerdir?

* McKinsey ile yapılan anlaşmanın iptali gündeme geldiğinde görüşmeler ne aşamadaydı, kontrat imzalanmış mıydı? McKinsey’e herhangi bir ödeme yapıldı mı, yapılacak mı?

* Önümüzdeki süreçte, ülkemizin çıkarları doğrultusunda, Türkiye’nin IMF ile bir program içine girmesi söz konusu mudur?

* Yerli ve yabancı yatırımcıya güven aşılamak için ne gibi önlemler alınacak?

Geçen yıl hizmet alındığı ortaya çıkmıştı

Hükümet, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’nin kurulacağını açıklamıştı. Bakanlık temsilcilerinin de yer alacağı ofis için McKinsey’den danışmanlık hizmeti alınacağı belirtilmişti.

Muhalefet, şirketle iş yapılmasına karşı çıkmıştı. Erdoğan’ın da “Biz bize yeteriz” demesinin ardından şirketten danışmanlık hizmeti alınmasından vazgeçilmişti.

Ancak Türkiye’nin McKinsey firmasından geçen yıl hizmet alındığı ortaya çıkmıştı.

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