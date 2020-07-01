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Yaramazlara biraz batar!

Albayrak ailesine hakaret eden kişi tutuklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret eden kişi tutuklandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dördüncü çocuğu olan Hamza Salih’in dünyaya geldiğini duyurdu. Ancak E.B. isimli bir kullanıcı, konuyla ilgili habere hakaret içerikli bir yorum yazdı.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. E.B., dün akşam saatlerinde Mersin’de gözaltına alındı. E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.B. tutuklandı.

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